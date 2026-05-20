Эксперт объяснила взаимосвязь детского ожирения и гаджетов

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Дети, играя в гаджеты, находятся в статичном состоянии и практически не тратят энергию, поэтому у них появляются проблемы с весом, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
«Ребенок находится в статичном состоянии, при этом он практически не тратит энергию, которую получает с пищей. Поэтому вот такая связь, разумеется, прослеживается. Чем больше ребенок взаимодействует, чем больше его экранное время … это, конечно, провокация к тому, чтобы была гиподинамия, чтобы была проблема с сжиганием той энергии, которую он получает во время питания», — сказала Мокрышева журналистам, отвечая на вопрос о связи ожирения с гаджетами.
Она добавила, что питание ребенка должно быть сбалансированным и иметь множество компонентов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, клетчатку и так далее.
«Для того, чтобы все это получить, а потом еще и сжечь, ребенок должен, конечно же, двигаться. То есть если он пользуется какими-то электронными устройствами … то, конечно же, он должен иметь обязательно в своем режиме достойное количество часов в неделю затраты физической энергии», — заключила эксперт.