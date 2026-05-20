В Хабаровском крае и ЕАО Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» провёл компенсационные выпуски молоди кеты в реки Анюй и Бира. Мероприятия направлены на устранение ущерба водным биоресурсам от хозяйственной деятельности, сообщает в Telеgram-канале (18+) ФГБУ «Главрыбвод».
«С Анюйского рыбоводного завода ФГБУ “Главрыбвод” в реку Анюй было выпущено 1 360 156 штук молоди кеты средней навеской 0,903 грамма. Заказчик — АО “ВаниноТрансУголь” (ведёт строительство транспортно-перегрузочного угольного комплекса в бухте Мучке морского порта Ванино в рамках ФЦП “Развитие транспортной системы России”)», — говорится в сообщении.
Для МКУ «Управление МКХ мэрии города Биробиджана» в реку Бира отправились ещё 508 штук молоди кеты средней навеской 0,877 грамма.
Более 1,36 млн молоди кеты выпустил в Хабаровском крае Амурский филиал Главрыбвода. Фото: Официальный канал ФГБУ «Главрыбвод».
Общее количество выпущенных биоресурсов — 1 360 664 экземпляра молоди кеты.
На выпуске присутствовали представители АО «ВаниноТрансУголь» и члены Комиссии по государственному контролю за выполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в ходе рабочей поездки в Нанайский район губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил Анюйский рыбоводный завод, где обсудил перспективы увеличения объёмов выпуска молоди лососевых и осетровых видов рыб.