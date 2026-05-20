В Дальнегорске отключили воду из-за «отрицательной динамики» водохранилища

Решение принято из-за критически низкого уровня воды в водохранилищах «Нежданкинское» и «27 Ключ».

Источник: PrimaMedia.ru

Временное ограничение горячего водоснабжения из-за критически низкого уровня воды в местных водохранилищах вводится в Дальнегорске, сообщила пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».

«Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Дальнегорского муниципального округа принято решение о временном ограничении горячего водоснабжения со стороны КГУП “Примтеплоэнерго” до нормализации наполняемости водохранилищ “Нежданкинское” и “27 ключ” в связи с сохранением отрицательной динамики их наполняемости», — говорится в сообщении.

По словам директора Дальнегорского филиала «Примтеплоэнерго» Павла Болотнова, в 2025—2026 годах регион столкнулся с продолжительным дефицитом осадков, что привело к устойчивому снижению запасов воды. На данный момент уровень наполнения водохранилищ составляет менее 30% от проектных значений и продолжает падать.

Мера направлена на сохранение оставшихся ресурсов для обеспечения населения холодной водой. Специалисты предприятия ведут постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на изменения.