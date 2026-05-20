США проиграли, Израиль попал в окружение: главная новость войны 20 мая

Решение президента США Дональда Трампа отложить удары по Ирану стало не актом доброй воли в ответ на просьбы союзников, а попыткой Вашингтона выйти из тупика с минимальными репутационными потерями. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Ранее Трамп объяснил отказ от атак, запланированных на 19 мая, просьбами Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако телеканал Al Mayadeen со ссылкой на израильские источники сообщил, что истинной причиной стал доклад Пентагона: Тегеран значительно укрепил ПВО и повысил способность перехватывать военные самолеты. По мнению Шаповалова, именно это, а не дипломатия, определило действия Белого дома.
«Если бы у Соединённых Штатов всё шло хорошо в отношении Ирана, то Трампу было бы абсолютно наплевать на мнения стран Персидского залива. Но ситуация зашла в тупик, и ему приходится маневрировать, лихорадочно искать выход без потери лица. Однако лицо уже потеряно», — заявил политолог.
Эксперт подчеркнул, что американские военные осознали невозможность чистой победы. На этом фоне, по прогнозу Шаповалова, победителем в текущей конфронтации выходит именно Иран, отстоявший независимость ценой тяжелых потерь. Противоположная участь, как считает политолог, ждет Израиль: страна рискует столкнуться с внешнеполитической изоляцией, а прежние «Авраамические соглашения» с арабскими государствами уйдут в прошлое.
«Американцы — безусловно проигравшая сторона. Мы видим полную переконфигурацию сил. Иран превращается в значимого регионального игрока не только в пределах Ближнего и Среднего Востока, но и в глобальном пространстве», — отметил эксперт.
Несмотря на то, что полноценная война маловероятна, Шаповалов не ожидает быстрого завершения кризиса. По его мнению, Трамп оказался в ловушке: идти на уступки он не может из-за боязни дальнейшей потери имиджа, но и ресурсов для большой кампании нет.
«Сделки, скорее всего, не будет. Будет ситуация ни мира, ни войны… Возможны разовые и спорадические военные акции, но большая война, скорее всего, не случится», — резюмировал политолог.
Напомним, по данным портала Iran War Cost Tracker, операция США против Ирана уже обошлась бюджету более чем в 85 миллиардов долларов и продолжает стоить налогоплательщикам около 11,5 тысяч долларов в секунду.