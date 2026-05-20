Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области зафиксировали новый рост цен на топливо

По данным Новосибирскстата, общий индекс потребительских цен увеличился на 0,6%

Источник: Reuters

В Новосибирской области в апреле выросли цены на топливо. По данным Новосибирскстата, общий индекс потребительских цен увеличился на 0,6% к марту.

Сильнее всего подорожал компримированный природный газ (метан) — сразу на 21,1%, что случается нечасто. Бензин и дизель прибавили незначительно: АИ-98 — 0,5%, АИ-95 — 0,4%, АИ-92 — 0,3%, дизтопливо — 0,2%.

Пропан-бутан, наоборот, стал дешевле на 0,2%. При этом в регионе по-прежнему самый низкий в Сибири метан — в среднем 30,04 рубля за литр. Средние цены на другие виды топлива: АИ-92 — 61,59 рубля, АИ-95 — 65,65 рубля, АИ-98 — 86,91 рубля, дизель — 80,06 рубля, пропан-бутан — 27,51 рубля за литр.