872 случая острых химических отравлений зафиксировано в Красноярском крае с начала года

Количество случаев острых химических отравлений среди жителей Красноярского края остается на уровне прошлого года — такие итоги первых трех месяцев 2026 года подвели в Роспотребнадзоре.
Всего за первый квартал этого года зарегистрировано 872 пострадавших, из них 770 — взрослые. Большую часть составляют безработные — 546 случаев, преимущественно мужчины — 619 человек.
Как и прежде, основные причины отравлений: алкоголь — 297 случаев, а также наркотики — 229 случаев.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.