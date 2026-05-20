В МИД России раскрыли позицию нового руководства Ирана по поводу обладания ядерным оружием

Рябков: новые власти Ирана согласны, что у Тегерана не должно быть ЯО.

Источник: Комсомольская правда

Новые власти Ирана, как и прежние, придерживаются обязательства не иметь ядерного оружия. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Никто не спорит с тем, что у Исламской Республики Иран не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители исламской республики», — констатировал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) решает подобные задачи. В этом документе прописаны все обязательства, от которых официальный Тегеран не отказывается.

Накануне, напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал очередное заявление о сделке с Ираном. Американский лидер заявил, что США ждут от Ирана заявления в письменной форме, в котором Тегеран подтвердил бы свое намерение отказаться от создания ядерного оружия.

