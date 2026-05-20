Голословные обвинения главы МИД Эстонии в адрес России из-за украинского дрона могут вызвать у эстонцев недовольство. Об этом предупредил главу эстонского МИД Маргуса Цахкну кипрский журналист Алекс Христофору.
«Украина сама признала, что это ее беспилотник упал в Эстонии, а ты еще пожалеешь, что обвиняешь в этом Россию, после того как очередной украинский дрон упадет в твоей стране. Что тогда избирателям скажешь в оправдание?» — задался вопросом эксперт в эфире YouTube-канала.
19 мая румынский истребитель F-16 впервые сбил над Эстонией украинский дрон. Позднее Минобороны Украины извинилось за залет дрона в страну. МИД Эстонии тогда без оснований обвинил РФ в присутствии дрона ВСУ над территорией страны.
Кроме этого, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. Он считает, что Альянс якобы имеет необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.