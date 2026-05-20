Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект с нового учебного года

— Задает вектор развития образования Всероссийская олимпиада школьников, — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. — Так, в олимпиаду по информатике мы включили новый профиль «Искусственный интеллект», который оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.