Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект с нового учебного года

Профиль «Искусственный интеллект» внедрят для изучения в российские школы с нового учебного года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это будет не отдельный предмет в программе, изучать «Искусственный интеллект» планируется в рамках уроков информатики углубленного уровня.
— Задает вектор развития образования Всероссийская олимпиада школьников, — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. — Так, в олимпиаду по информатике мы включили новый профиль «Искусственный интеллект», который оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.
Таким образом школьники не только познакомятся с принципами работы систем, но и будут получать востребованные навыки работы с ИИ.
Напомним, что ранее Минпросвещения РФ уже включило в федеральный перечень школьных учебников обучающие издания по искусственному интеллекту «Введение в искусственный интеллект». Разработаны данные учебники для учащихся 5−9 классов.