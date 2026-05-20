Врач Чернышова назвала три способа снизить опасное загустение крови

Синдром повышенной вязкости крови чреват инфарктом или инсультом. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, как избежать загустения крови.
«Во-первых, нужно пить больше воды — не менее литра воды в сутки, но желательно полтора-два литра. Пить нужно не сок и кофе, а именно чистую воду. Потому что причина вязкости крови чаще всего лежит именно в обезвоживании. Во-вторых, нужно больше двигаться. Если работа сидячая, то нужно делать перерыв каждый час и пять минут активно ходить, приседать, делать какие-то легкие упражнения. Очень желательно выходить на улицу для прогулки», — пояснила врач.
Надежда Чернышова отметила, что умеренный темп ходьбы во время прогулки улучшает движение крови от сердца до самых мелких капилляров.
«В-третьих, нужно отказаться от алкоголя, курения и минимизировать кофе до двух чашек в день. Алкоголь и кофе очень сильно обезвоживают организм, а курение плохо сказывается на капиллярном кровотоке», — подчеркнула специалист.
