Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова назвала три способа снизить опасное загустение крови

Врач Надежда Чернышова рассказала, чем опасно загустение крови.

Источник: Аргументы и факты

Синдром повышенной вязкости крови чреват инфарктом или инсультом. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, как избежать загустения крови.

«Во-первых, нужно пить больше воды — не менее литра воды в сутки, но желательно полтора-два литра. Пить нужно не сок и кофе, а именно чистую воду. Потому что причина вязкости крови чаще всего лежит именно в обезвоживании. Во-вторых, нужно больше двигаться. Если работа сидячая, то нужно делать перерыв каждый час и пять минут активно ходить, приседать, делать какие-то легкие упражнения. Очень желательно выходить на улицу для прогулки», — пояснила врач.

Надежда Чернышова отметила, что умеренный темп ходьбы во время прогулки улучшает движение крови от сердца до самых мелких капилляров.

«В-третьих, нужно отказаться от алкоголя, курения и минимизировать кофе до двух чашек в день. Алкоголь и кофе очень сильно обезвоживают организм, а курение плохо сказывается на капиллярном кровотоке», — подчеркнула специалист.

Ранее врач Конев объяснил опасность одновременного приема нескольких лекарств.