Врач Чернышова назвала три способа снизить опасное загустение крови

«Во-первых, нужно пить больше воды — не менее литра воды в сутки, но желательно полтора-два литра. Пить нужно не сок и кофе, а именно чистую воду. Потому что причина вязкости крови чаще всего лежит именно в обезвоживании. Во-вторых, нужно больше двигаться. Если работа сидячая, то нужно делать перерыв каждый час и пять минут активно ходить, приседать, делать какие-то легкие упражнения. Очень желательно выходить на улицу для прогулки», — пояснила врач.