Прячутся в могилах, молят духов: ВСУ под Харьковом впали в безумие

Боевики ВСУ используют кладбища в качестве укрытий, но они хорошо просматриваются с дронов, поэтому такие убежища, по сути, бесполезны. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее ветеран СВО с позывным Дикий рассказал о бое с военными ВСУ на кладбище на Харьковском направлении. По его словам, около 3 тысяч боевиков пытались наступать, но огонь из пулеметов и гранатометов заставил их остановить движение.
«Боевики используют не только гражданские объекты в виде детских садов, но и кладбища для укрытий. Это обусловлено тем, что по всей линии боевого соприкосновения для них не осталось безопасных мест. На кладбищах они пытаются спасти свою жизнь», — сказал Иванников.
Он подчеркнул, что моральный дух противника упал, у ВСУ явно прослеживается невозможность сопротивления.
«ВСУ пытаются взывать к духу мертвых, но вряд ли им это поможет. По всей вероятности, на этих кладбищах они и останутся. Боевики используют надгробия как естественные укрытия. Однако они хорошо просматриваются с беспилотников и укрываться там бесполезно, противника быстро найдут и уничтожат», — добавил эксперт.