Артемий Лебедев пожертвовал 500 000 рублей на вывеску в Новосибирске

Один из жителей Новосибирска предложил известному дизайнеру пожертвовать средства компании «Визуальность», которая занимается сохранением и реставрацией ретро-вывесок.

Источник: Om1 Новосибирск

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев пожертвовал 500 тысяч рублей на восстановление знаменитой неоновой вывески «При запахе газа в квартире звоните 04» в Новосибирске. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале компании «Визуальность», которая занимается сохранением и реставрацией городских вывесок и элементов дизайна.

Речь идёт о конструкции на доме № 7 по улице Блюхера. Вывеска появилась ещё в советские годы и давно стала одной из узнаваемых деталей городского пространства. Её размеры составляют 20 метров в длину и 6 метров в высоту.

Сейчас объект находится под угрозой из-за капитального ремонта крыши здания. Специалисты признали состояние конструкции аварийным. Для демонтажа, реставрации и последующего возвращения вывески на место требуется около 1,5 миллиона рублей. Сбор средств стартовал 17 апреля, а завершить работы необходимо до середины июня — пока продолжается ремонт кровли.

Как рассказали в компании «Визуальность», 8 мая Артемий Лебедев перевёл на восстановление вывески 500 тысяч рублей.

«Как бы все ни возмущались о том, что он говорил про наш город, он через нашу инициативу делает наш город лучше! Большое спасибо ему за это!» — написано в канале «Визуальность».

В комментариях новосибирцы пишут, что до цели «осталось совсем немного» и что проект удастся реализовать. Один из подписчиков канала написал, что ещё в апреле лично написал Лебедеву о судьбе вывески. По его словам, обращение было отправлено 22 апреля, и теперь он предполагает, что дизайнер всё же обратил внимание на ситуацию.

«У нас в Новосибирске человек, Любаев Любим Игоревич, восстанавливает старые советские неоновые вывески. Это требует материальных вложений. Может быть, вы захотите помочь материально или информационно», — привёл текст сообщения Лебедеву подписчик канала «Визуальность».

