Пермский Bionord Pro победил в Китае на Международном турнире по баскетболу 3×3

Турнир Xinjiang 3×3 Basketball Super League прошел под эгидой FIBA.

Источник: Комсомольская правда

В Китае завершился турнир Xinjiang 3×3 Basketball Super League. Он прошел под эгидой FIBA. Он собрал 30 сильнейших команд по баскетболу 3×3 из Китая, России, стран Центральной Азии и Европы. Общее количество участников и официальных лиц превысило 120 человек.

В статусе победителей Суперфинала Единой континентальной лиги по баскетболу 3×3 Россию представил пермский Bionord Pro. Пермяки дошли до стадии плей-офф, а в финале победили команду Changzhou AMPE из Китая.

В составе победителей выступили Глеб Кремлёв, Михаил Мамонтов, Евгений Макаренков и Сергей Широков. Команду привел к победе Юрий Пашков.