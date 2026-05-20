Певец Шура победил рак 4-й стадии за 5 лет, потратив $1 млн

Певцу Шуре, известному по хитам «Холодная луна» и «Отшумели летние дожди», 20 мая исполнился 51 год. За плечами артиста — оглушительная слава в 90-х, борьба с раком четвёртой стадии и наркозависимостью, а также тяжёлый путь к примирению с матерью. Настоящее имя Шуры — Александр Медведев. Он родился в Новосибирске, в девять лет оказался в детском доме, а позже был отчислен из седьмого класса со справкой о неполном среднем образовании. Музыкальную школу он не заканчивал, зато уже в 13 лет выступал в ресторане, где работала его бабушка. Именно бабушка, по признанию певца, привила ему тягу к экстравагантности и научила рукоделию.
В 2000-х карьера Шуры прервалась из-за тяжёлой болезни. Врачи диагностировали у него рак яичка четвёртой стадии с множественными метастазами. За экстренной операцией последовали 18 курсов химиотерапии. Одновременно артист боролся с наркотической зависимостью. На лечение и реабилитацию ушло около пяти лет и больше миллиона долларов. В больнице, по словам Шуры, от него отвернулись почти все коллеги по сцене. Он вспоминал: «Мне надо было, чтобы ко мне в больницу кто-то приходил, посидел со мной хотя бы минут десять. Я заболел, и, кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской, на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня также поддерживали Алла Борисовна и Игорь Крутой. Ну и Дима Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись, думали, что я уже не приду». Позже он перенёс около 25 операций и микроинсульт, после которого около месяца не мог разговаривать, пишет «Радио 1».
Одной из самых болезненных страниц жизни Шуры стали отношения с матерью Светланой. В 2013 году она подала на сына в суд, чтобы выписать его из новосибирской квартиры. «Сказать, что я был в шоке, это не сказать ничего. Я не мог поверить, что это происходит со мной», — говорил артист. Несколько лет родственники не общались. Примирение состоялось только в 2017 году. Шура с теплотой вспоминал: «Захожу в ограду, и звенят колокола. Меня током пробило всего, и я был уверен, что мама откроет дверь и всё будет хорошо. Мы три часа сидели, ревели, обнимались». Сейчас они общаются почти каждый день. Артист не раз говорил о желании стать отцом, но мечта так и не сбылась из-за финансовых трудностей и опасений за здоровье будущего ребёнка. Сегодня Шура живёт в Подмосковье, купив дом за 115 миллионов рублей, и продолжает выступать.