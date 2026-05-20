Певец Шура победил рак 4-й стадии за 5 лет, потратив $1 млн

Одной из самых болезненных страниц жизни Шуры стали отношения с матерью Светланой. В 2013 году она подала на сына в суд, чтобы выписать его из новосибирской квартиры. «Сказать, что я был в шоке, это не сказать ничего. Я не мог поверить, что это происходит со мной», — говорил артист. Несколько лет родственники не общались. Примирение состоялось только в 2017 году. Шура с теплотой вспоминал: «Захожу в ограду, и звенят колокола. Меня током пробило всего, и я был уверен, что мама откроет дверь и всё будет хорошо. Мы три часа сидели, ревели, обнимались». Сейчас они общаются почти каждый день. Артист не раз говорил о желании стать отцом, но мечта так и не сбылась из-за финансовых трудностей и опасений за здоровье будущего ребёнка. Сегодня Шура живёт в Подмосковье, купив дом за 115 миллионов рублей, и продолжает выступать.