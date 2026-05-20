Корабль-призрак НАТО разорвало у Одессы: главная новость СВО 20 мая

В ночь на 19 мая был нанесен сокрушительный удар по порту Измаил в Одесской области. По данным военных пабликов, на территории стратегического объекта прогремели два мощных взрыва с интервалом в 20 минут.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru объяснил, что Измаил остается ключевым логистическим узлом и перевалочной базой НАТО, где противник, среди прочего, может использовать сложную систему маскировки. Не исключено, что западное вооружение доставляется на Украину под прикрытием гражданских грузов — судами, которые по документам проходят как зерновозы и сухогрузы.
«Измаил стоит на перекрёстке морских путей. Оттуда по Дунаю могут заходить речные пароходы и разгружаться. Там находится перевалочная база НАТО, которая снабжает Украину оружием. В Черноморский порт под видом сухогрузов и зерновозов прибывает техника и вооружение, которое разгружается на складах и в дальнейшем идёт на снабжение ВСУ», — сообщил Матвийчук.
Основными целями ночной атаки эксперт назвал не только инфраструктуру и стоящие на швартовке «суда-призраки», но и склады с переданными Британией безэкипажными катерами. Уничтожение морских дронов, активно используемых для атак в Черном море, серьёзно осложняет планирование операций ВСУ.
«Порт Измаил — это сам по себе огромнейшая площадная цель. Скорее всего, там были повреждены погрузочно-разгрузочные причалы, на которых разгружалось вооружение, поступающее с Запада. Я думаю, были поражены стоящие на швартовке корабли. И, кроме того, уничтожены склады техники, особенно безэкипажных катеров, которые там складировали британцы», — заявил Матвийчук.
Несмотря на эффективность ударов, полностью парализовать логистику одним махом невозможно, признает эксперт. Противник быстро адаптируется, создавая временные причалы в стороне от разрушенных объектов.
«Мы их разрушаем — создаются временные причалы, временные пункты разгрузки. Мы их находим опять. Это бесконечный процесс по разрушению этих логистических цепочек. Уничтожить их навсегда нельзя: через 500−800 метров, а то и километр, возникает новый временный причал», — подытожил Матвийчук.