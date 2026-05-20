О штрафах за ночные прогулки детей напомнили родителям в Казахстане

С наступлением весны и лета все больше казахстанцев стремятся проводить время вне дома даже в темное время суток: во дворах, парках, развлекательных заведениях и так далее. Однако это может обернуться неприятными последствиями в случаях, когда вопрос касается детей.
В пресс-службе Департамента полиции города Астана напомнили казахстанцам об ответственности за несовершеннолетних граждан, даже если они просто вышли на прогулку.
Важно помнить, что согласно статье 442 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), родителей могут наказать за их несовершеннолетних детей, которые оказались ночью:
вне жилища с 23:00 до 6:00 без сопровождения законных представителей — за это последует предупреждение;
в развлекательных заведениях с 22:00 до 6:00 без сопровождения законных представителей — наказание за это нарушение составит 3 МРП, или 12 975 тенге на 2026 год.
А если любой из проступков повторится в течение 12 месяцев после первого нарушения, то в обоих случаях сумма штрафа будет равна уже 7 МРП, или 30 275 тенге.
«С начала текущего года за нарушение требований указанной статьи к административной ответственности привлечено порядка 2 500 законных представителей», — отмечают в столичном ДП.
Статьи 65 и 66 КоАП указывают, что штрафы могут быть выписаны на имя самих детей в возрасте от 16 до 18 лет. При этом сумма наказания не может превышать 10 МРП, или 43 250 тенге.
«При отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного для уплаты штрафа, штраф налагается на родителей или лиц, их заменяющих», — отмечается в кодексе.
Другими словами, родители несут ответственность за проступки детей, а также за неисполнение своих обязательств по обеспечению их безопасности. Поэтому за прогулки в ночное время без сопровождения можно столкнуться с административным наказанием.
«Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение их безопасности в ночное время. В ходе рейдов полицейские посещают дворовые территории, парки, компьютерные клубы, развлекательные заведения и другие места массового пребывания молодежи», — отмечается в источнике.