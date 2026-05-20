Житель КНР Пэн Пай: Сам Бог выбрал меня для встречи с Путиным в 2000 году

Китайский инженер Пэн Пай рассказал о своей судьбоносной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая произошла в Пекине в 2000 году.
Он, будучи 12-летним мальчиком, впервые в жизни отправился с отцом в Пекин. Туда же в тот период прилетел и российский лидер, в программу которого в последний момент внесли посещение парка Бэйхай, куда собиралась отправиться семья Пэн Пайя.
— Когда мы пришли в парк, нам сказали, что вход закрыт, а разрешен только выход. Мы последовали за толпой из любопытства, чтобы хоть одним глазом взглянуть на президента России. Мне пришлось забраться на каменную ограду, чтобы поприветствовать Владимира Путина и помахать ему рукой. Уже собираясь уходить, он подошел ко мне. Он вышел от группы охранников и направился ко мне, снял меня с ограды, положил руку мне на плечо, и мы сделали совместную фотографию, — рассказал мужчина.
Глава РФ запомнился ему очень добрым и ласковым, передают «Известия».
— Мои родные, друзья и семья считали, что мне очень повезло. Без всяких договоренностей я смог сфотографироваться с Путиным и даже с ним пообщался. Казалось, сам Бог меня выбрал, — заявил он.
Также Пэн Пай выразил желание строить мост дружбы между Пекином и Москвой. 20 мая он сможет лично встретиться с президентом России в Пекине.