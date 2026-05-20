Житель КНР Пэн Пай: Сам Бог выбрал меня для встречи с Путиным в 2000 году

— Когда мы пришли в парк, нам сказали, что вход закрыт, а разрешен только выход. Мы последовали за толпой из любопытства, чтобы хоть одним глазом взглянуть на президента России. Мне пришлось забраться на каменную ограду, чтобы поприветствовать Владимира Путина и помахать ему рукой. Уже собираясь уходить, он подошел ко мне. Он вышел от группы охранников и направился ко мне, снял меня с ограды, положил руку мне на плечо, и мы сделали совместную фотографию, — рассказал мужчина.