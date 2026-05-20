В Роскачестве предупредили о сокращении срока годности продуктов в жару

Эксперт посоветовала в жару придерживаться правила двух часов: готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше этого времени, а если температура воздуха выше +25−28 °C, безопасный срок сокращается до часа. Это касается мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, салатов с майонезом и блюд с соусами. По истечении этого времени продукт стоит выбросить, даже если он выглядит свежим.