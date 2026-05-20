38 красноярских лицеистов стали пионерами

Лицей № 12 остаётся единственным учебным заведением Красноярска, где пионерское движение не прерывалось с 1973 года. Здесь сохранили школьную форму, свои законы и девиз. В пионеры берут только тех учеников, кто сам изъявил желание и получили одобрение родителей.