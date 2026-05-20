38 красноярских лицеистов стали пионерами

В День пионерии 38 четвероклассников лицея № 12 Ленинского района торжественно вступили в пионерскую дружину имени маршала Георгия Жукова. Посвящение прошло в молодёжном центре «Пилот». Впервые к красноярцам присоединились ребята из Дивногорска.
Праздник начался с выноса знамени и рапортов командиров. Школьники дали клятву, после чего почётные гости повязали им красные галстуки. А после официальной части дети танцевали флешмоб, играли в настолки и мастерили поделки.
«Пионер любит Родину, честен в поступках, хорошо учится и дружит со спортом. Уверена, ребята с честью пронесут это звание через всю школьную жизнь», — сказала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Лицей № 12 остаётся единственным учебным заведением Красноярска, где пионерское движение не прерывалось с 1973 года. Здесь сохранили школьную форму, свои законы и девиз. В пионеры берут только тех учеников, кто сам изъявил желание и получили одобрение родителей.