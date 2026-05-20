Количество жалоб на образование увеличилось в Новосибирской области

В 2025 году вопросы образования заняли третье место среди всех жалоб, которые поступили в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Всего поступило 503 обращения. По сравнению с 2024 годом количество обращений выросло на 38,2%, или на 139 случаев. Об этом говорится в отчете детского омбудсмена в регионе.
Чаще всего люди жаловались на конфликты между учителями, учениками или родителями — такие случаи составили 61% от общего числа. Также 24% заявителей столкнулись с трудностями при попытке получить место в детском саду. Еще 7% обращений касались нехватки мест в школах, особенно при поступлении в первый класс. В оставшихся случаях родители просили помощи в организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья или поднимали вопросы безопасности в учебных заведениях.
Уполномоченный по правам ребенка провела работу по каждому поступившему случаю. Специалисты проводили проверки, встречались с директорами школ и садов, давали юридические консультации. Также семьям оказывали психологическую и социальную помощь. Все обращения рассмотрели и закрыли с положительным результатом для детей.