Количество жалоб на образование увеличилось в Новосибирской области

Чаще всего люди жаловались на конфликты между учителями, учениками или родителями — такие случаи составили 61% от общего числа. Также 24% заявителей столкнулись с трудностями при попытке получить место в детском саду. Еще 7% обращений касались нехватки мест в школах, особенно при поступлении в первый класс. В оставшихся случаях родители просили помощи в организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья или поднимали вопросы безопасности в учебных заведениях.