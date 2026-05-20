Каникулы с 27 мая: школьникам в Волгограде подарили пять лишних дней

Летние каникулы для школьников невыпускных классов в 2026 году начнутся 27 мая — на пять дней раньше обычного. Это касается и учеников волгоградских школ: рекомендация Минпросвещения России распространяется на все регионы страны.
Учебный год рекомендовано завершить 26 мая, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов к ЕГЭ. В 2026 году основной период государственных экзаменов впервые стартует 1 июня, поэтому дополнительные дни отдыха — 27, 28, 29, 30 и 31 мая — достались ученикам невыпускных классов как приятный бонус, — пишет ТАСС.
«Единые даты избавят родителей и детей от необходимости расстраиваться, что в какой-то школе каникулы начинаются на день раньше», — пояснил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.
