Красноярский край представил практики повышения производительности труда на всероссийском форуме

Всероссийский форум «Повышение производительности труда» прошел в Красноярске в национальном центре «Россия» на Енисее. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и министр экономического развития РФ Максим Решетников. На форуме обсудили меры для дальнейшего роста экономики и повышения производительности труда. По словам Александра Новака, важно до 2030 года перераспределить кадровый ресурс из низкопроизводительных сфер в приоритетные отрасли экономики — промышленность, ИТ, туризм и креативные индустрии. Максим Решетников подчеркнул, что предприятиям необходимо повышать конкурентоспособность, снижать издержки и внедрять бережливое производство, что напрямую влияет на траекторию роста российской экономики. Опыт Красноярского края представил губернатор Михаил Котюков. Он сообщил, что 150 крупнейших компаний края уже прошли первый этап модернизации производственных процессов. Более 60% участников программы превысили плановый рост производительности в 5%. Региональный центр компетенций Красноярского края входит в пятерку лучших в стране. Также Александр Новак, Максим Решетников и Михаил Котюков посетили крупные предприятия региона, на местах оценили рост производительность труда.