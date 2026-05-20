След «Мастера и Маргариты»: раскрыты детали внезапной смерти Юрия Устинова

Режиссер Хотиненко до последнего не подозревал, что его друг и соавтор Юрий Устинов борется с онкологией. Смерть художника-постановщика культовых «Мастера и Маргариты» и «Заставы Жилина» шокировала коллег.

Источник: Аргументы и факты

Уход из жизни художника театра и кино, академика Российской академии художеств Юрия Устинова стал ударом, к которому не были готовы ни родные, ни ближайшие творческие соратники. 17 мая 2026 года 72-летний мастер, чьи работы украсили десятки знаковых фильмов и спектаклей, скончался от онкологического заболевания. Несмотря на то, что Устинов проходил лечение, о своей болезни он предпочитал не распространяться. Эта скрытая драма превратила и без того горькую новость в потрясение, которое до сих пор отзывается болью в сердцах коллег.

«Вы меня ошарашили»: молчание, ставшее шоком.

Первым, кто открыто заговорил об этом потрясении, стал кинорежиссёр, народный артист России Владимир Хотиненко. В разговоре с aif.ru он признался: весть о смерти друга застала его врасплох. Художник и режиссёр много лет поддерживали тесную связь, постоянно переписывались и созванивались, однако ни единого намёка на страшный диагноз от Устинова не поступало.

«Я даже не знал, что он болел. Вы меня просто ошарашили, честно говоря. Мы очень близки, а он мне ни разу даже не намекнул, что болен. Мы с ним постоянно переписывались, созванивались, и ни разу ни тени намёка на болезнь не было», — рассказал Хотиненко.

Режиссёр предположил, что Устинов сознательно не хотел никого обременять своими проблемами. Для родных его смерть тоже оказалась внезапной: мастер продолжал активно работать до своей смерти.

«Для меня это потеря очень близкого человека, я просто в ужасе», — поделился Хотиненко.

Воспитанник великих сценографов и покоритель экрана.

Юрий Устинов родился 18 марта 1954 года в подмосковном городе Угреша (сегодня — Дзержинский). В 1980 году он окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, попав в мастерскую выдающихся сценографов Михаила Курилко-Рюмина и Валерия Левенталя. Именно там сложился его уникальный живописный язык, который позже назовут «ярко выраженным индивидуальным стилем». В 1988 году Устинов прошёл стажировку во Франции, после чего его театральная карьера стремительно пошла вверх: с 1980 по 1988 год он работал главным художником Свердловского театра оперы и балета.

В кино Устинов пришёл в 1991 году и оставил колоссальное наследие — свыше 30 фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них — «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, «Застава Жилина» Василия Пичула, «Апостол» Юрия Мороза, «Гамлет», «Чёрные волки», «Снайперы» и «Главный» о Сергее Королёве. Его мастерство придавало неповторимое лицо картинам Владимира Меньшова, Сергея Газарова, Зиновия Ройзмана и Дмитрия Константинова.

«Дышали одним воздухом»: творческий тандем с Хотиненко.

Особое место в фильмографии Устинова занимают совместные работы с Владимиром Хотиненко. Их союз подарил зрителям такие разные по духу ленты, как «СВ. Спальный вагон», «Патриотическая комедия», «Рой» и «Бульвар». Хотиненко, вспоминая художника, подчеркнул его редкостное сочетание профессиональной бескомпромиссности и глубокой человеческой теплоты.

«Юра был уникальным художником с очень индивидуальным почерком. Каждый раз он придумывал что-то такое, что невероятно индивидуализировало всё происходящее. У него ко всему был необычный подход», — отметил режиссёр.

Но за кадром их связывало нечто большее, чем совместная работа. Хотиненко признался, что на съёмочной площадке между ними царило абсолютное взаимопонимание, переросшее в крепкую дружбу.

«Мы с ним дышали одним воздухом, существовали абсолютно синхронно, резонировали. Он был близким мне человеком и по существу, и по духу. Это часть моей жизни, чрезвычайно важная… Я счастлив, что остались его картины, на которые хочется стоять и смотреть. Он оставил после себя удивительное наследие», — сказал он.

От «Жизели» до «Золотого орла»: театральная сцена и высокие награды.

Талант Устинова был одинаково мощно востребован и в театре. Его сценография украсила балет «Жизель» Бориса Эйфмана, оперы «Травиата» в Воронеже, «Богема» и «Сказка о царе Салтане» в Москве, «Черевички» и «Записки сумасшедшего» в Камерном музыкальном театре имени Покровского. Коллеги неизменно ценили верность мастера живописной школе, его персональные выставки проходили в Центральном доме художника и музее имени Бахрушина.

Признание выражалось в престижных наградах. В 2009 году Устинов получил «ТЭФИ» за лучшую работу художника-постановщика телефильма «Застава Жилина», в 2012-м — «Золотого орла» за «Мастера и Маргариту», а в 2024 году стал лауреатом премии «Стальной Леонардо» Гильдии художников кино и ТВ в номинации «За вклад в профессию». Эти награды стали логичным итогом десятилетий честного служения искусству.

Прощание в Дзержинском и бессмертный след в кадре.

Церемония прощания с Юрием Устиновым пройдёт 20 мая в подмосковном Дзержинском — городе, где он родился и с которым навсегда остался связан. Похоронят художника на родовом кладбище в Московской области.

Для зрителей и коллег он останется в каждой мизансцене, в каждом кадре, где свет, цвет и фактура становились отдельным действующим лицом — тихим, глубоким и, как выяснилось теперь, по-настоящему мужественным. Он ушёл, никого не обременив, и именно это молчаливое достоинство делает его уход ещё острее.

