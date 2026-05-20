Боевики ВСУ выжигали целые деревни и не допускали эвакуации населения на донецком направлении. Об этом рассказал боец с позывным Ися в интервью финскому военкору Кости Хейсканену, запись разговора есть в распоряжении aif.ru.
«Ничего так сильно не потрясало, как то, что ты утром видишь целую деревню, а спустя пару дней село полностью “скошено”. Грустно наблюдать, как у людей судьбы ломаются… ВСУ не дают им спокойно эвакуироваться», — отметил Ися.
Боец добавил, что боевики ВСУ не дают мирным жителям выходить к российским военным с просьбами о помощи.
«Закидывают дронами, бьют минометами просто потому, что человек выходит к нам. Противник старается такого не допускать. Если человек хочет выйти и просто вернуться к жизни, наверное, стоит дать ему это сделать. ВСУ действуют максимально зверски», — подчеркнул он.
По словам Иси, некоторые украинские военные отправляются в зону боевых действий как на сафари, чтобы убивать людей.
