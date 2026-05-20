«ПрофФест» в Назарово: город на день превратился в огромную площадку профессий

Второй год подряд Назарово становится центром одного из самых ярких профориентационных событий Красноярского края. Масштабный фестиваль «ПрофФест», организованный Фондом Мельниченко совместно с компаниями СУЭК-Красноярск и СГК, собрал на главной площади города около трёх тысяч участников — школьников, студентов, родителей, педагогов и жителей Назаровского округа.
Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва отмечает: «Сегодня развитие территорий напрямую связано с возможностями для личного роста и профессиональной реализацией. Однако важно, чтобы профориентация была не просто рассказом о профессиях, а становилась живым диалогом между молодежью, семьями, образовательными организациями и работодателями. Школьникам и студентам нужно не только услышать о современных специальностях, но и попробовать себя в них, чтобы понять реальные карьерные перспективы в родных городах. “ПрофФест” продемонстрировал, насколько востребован такой открытый и практический формат».
На один день площадь перед городским ДК «Угольщик» превратилась в настоящее пространство будущего, где профессии не просто показывали, а их проживали. Здесь можно было собрать электрическую схему, попробовать себя в роли маркшейдера, разобраться, как уголь превращается в тепло и свет, поработать с измерительными приборами, увидеть производственные процессы изнутри и буквально прикоснуться к современной промышленности. Концепция фестиваля была построена вокруг «Карты профессионального пути», которую проходил каждый участник.
На фестивале работали образовательные и производственные площадки. Свои программы представили ведущие учебные заведения региона: Назаровский энергостроительный техникум, Шарыповский многопрофильный колледж, Аэрокосмический колледж СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, Политехнический институт СФУ, Институт цветных металлов и материаловедения СФУ и СибГУ им. М. Ф. Решетнёва.
Особый интерес у гостей вызвала производственная зона. На площадке Назаровской ГРЭС участники собирали электрические цепи, знакомились с профессиями электромонтёра и теплотехника, узнавали, как тепло и электроэнергия приходят в дома жителей. На локации Назаровского разреза школьники искали «угольный пласт» с помощью профессиональных приборов, изучали образцы пород и пробовали запускать «в работу» карьерную технику.
Глава Назаровского округа Александр Гейнрих уверен, что такие мероприятия помогают определиться с выбором будущей профессии и познакомиться с образовательными учреждениями Красноярского края. Также он подчеркнул: «В прошлом году “ПрофФест” получил большой отклик у жителей, поэтому мы рады, что фестиваль вновь проходит в Назарово. Спасибо нашим партнерам, градообразующим предприятиям и Фонду Мельниченко. Для города важно, чтобы молодёжь видела перспективы здесь, в родном городе, и понимала, что строить успешное профессиональное будущее можно и на наших предприятиях».
Помимо профориентационных площадок, для гостей работали интерактивные зоны, научные шоу, фотолокации, выставки спецтехники и игровые пространства для детей. Самые активные участники, прошедшие все станции фестиваля, приняли участие в розыгрыше призов.
В этом году для Назарово «ПрофФест» приобрёл особое значение. В 2026 году город и Назаровская ГРЭС отмечают 65-летие, а Назаровский разрез — 75-летие. Именно поэтому одной из ключевых тем фестиваля стало знакомство молодёжи с профессиями ТЭК.