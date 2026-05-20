Россиянам рассказали, кто может получить повышенную зарплату в мае

Повышенная зарплата в мае ждет работников на окладе, с почасовой, сдельной оплатой труда и сменным графиком. Но только в том случае, если они работали в майские праздники. Об этом в интервью РИА Новости сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.
«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад (должностной оклад)», — сказала она.
Оплачиваться работа в праздники, добавила эксперт, должна не менее чем в двойном размере, согласно российскому законодательству. Конкретные суммы руководство компаний може устанавливать своими внутренними документами и трудовыми договорами.
Ранее россиянкам напомнили, что майские праздники официально считаются нерабочими днями в России, соответственно, если работодатель просит работника выйти на работу в эти дни, то сотруднику положена компенсация.