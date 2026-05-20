В Госдуме не поддерживают идею о снижении возраста вступления в брак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ.

Источник: НИА Красноярск

«Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости. Снижать возраст брачности не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак», — сказала Буцкая в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, на данных действующих нормах следует остановиться.

Отметим, ранее о необходимости постепенного снижения возраста вступления в брак заявил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.