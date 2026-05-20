Алкоголь и наркотики стали основными причинами химических отравлений в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае за первый квартал 2026 года зарегистрировали 872 случая острых химических отравлений.
По данным краевого Роспотребнадзора, показатель остается на уровне аналогичного периода прошлого года.
Большинство пострадавших — взрослые. На них приходится 770 случаев.
Чаще всего острые химические отравления фиксировались среди безработных жителей края. В этой группе зарегистрировано 546 случаев. Среди пострадавших преобладают мужчины — 619 человек.
Основными причинами отравлений стали алкоголь и наркотические вещества. С алкоголем связано 297 случаев, с наркотиками — 229.