Ученые узнали, с какого возраста человек на самом деле начинает стареть

Как пишет Science Daily, исследование проведено в Каролинском институте в рамках Шведского исследования физической активности и физической формы (SPAF).
Большинство предыдущих исследований, посвященных старению, основывались на сравнениях между различными возрастными группами. В отличие от них, в рамках проекта SPAF на протяжении десятилетий неоднократно проводились тестирования одних и тех же лиц.
Отслеживая одних и тех же участников в течение длительного времени, исследователи смогли составить более четкое представление о том, как меняется организм во взрослом возрасте и в процессе старения. Результаты показали, что физические возможности начинают снижаться уже в 35 лет, даже у людей с разным уровнем физической подготовки.
Исследователи изучили изменения в физической форме, мышечной силе и выносливости, которые со временем демонстрировали схожую тенденцию к снижению. Однако исследование также выявило важные доказательства того, что физические упражнения остаются чрезвычайно полезными в любом возрасте.
Участники, которые стали физически активными в зрелом возрасте, улучшили свои физические возможности на 5−10%.
Ученые надеются выяснить, как привычки образа жизни, общее состояние здоровья и биологические процессы влияют на изменения физической работоспособности в течение жизни.
