Иркутск поборется за звание «Город для детей»

«У каждого ребенка, вне зависимости от состояния здоровья, особенностей развития, социального положения его семьи, должны быть равные условия. Это касается и получения образования, и раскрытия их творческих возможностей, занятий спортом или другим любимым делом. Дети должны быть активно вовлечены в жизнь города, а мы, со своей стороны, обязаны обеспечить им комфортные и безопасные условия во всех сферах. Это один из приоритетов нашей работы. Участие в конкурсе — хорошая возможность обменяться лучшими практиками с муниципалитетами всей страны, поделиться опытом», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.