Иркутск поборется за звание «Город для детей»

С такой инициативой выступил департамент образования Иркутска. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации в рамках проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Координатор конкурсных событий — муниципальное учреждение развития образования города. К реализации плана подключено 216 образовательных организаций: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.
Главная цель конкурса — создание благоприятных условий для воспитания детей и обеспечения благополучия каждой семьи, независимо от жизненных обстоятельств. Иркутск ставит перед собой задачу не только представить уже существующие наработки, но и выявить новые точки роста, сообщает пресс-служба мэрии.
Муниципалитет направил документы на отбор в семи номинациях: «Все начинается с семьи», «Семья — основа счастья», «Помним и знаем наших героев», «Правильные решения», «Добрые дела вместе», «Территория здоровья», «Территория, дружественная к детям».
«У каждого ребенка, вне зависимости от состояния здоровья, особенностей развития, социального положения его семьи, должны быть равные условия. Это касается и получения образования, и раскрытия их творческих возможностей, занятий спортом или другим любимым делом. Дети должны быть активно вовлечены в жизнь города, а мы, со своей стороны, обязаны обеспечить им комфортные и безопасные условия во всех сферах. Это один из приоритетов нашей работы. Участие в конкурсе — хорошая возможность обменяться лучшими практиками с муниципалитетами всей страны, поделиться опытом», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Руководитель учреждения развития образования города Юлия Василькова уточнила, что помимо диплома и статуса победителя участие в соревновании дает возможность представить опыт муниципалитета по взаимодействию с детьми и семьями на федеральном уровне, укрепить партнерство между образовательными организациями, администрацией, НКО и бизнесом.
Итоги подведут в декабре этого года. Следить за ходом участия Иркутска в конкурсе можно в социальных сетях по хештегу #ГородаДляДетей2026.