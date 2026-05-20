«Много о нем слышал»: звезда «Игры престолов» собрался в путешествие по Казахстану

Актер станет гостем фестиваля Comic Con в Астане. Николай Костер-Вальдау сообщил об этом на странице мероприятия и заявил, что после фестиваля намерен отправиться в путешествие по Казахстану.
«Привет! На связи Николай Костер-Вальдау. Я очень рад — только что узнал, что в августе поеду в страну, в которой никогда не был. Я много о ней слышал. Я еду в Казахстан. И собираюсь посетить Астану. Я буду специальным гостем на Comic-Con. А потом планирую попутешествовать по этой невероятной стране», — заявил актер.
Казахстанцы поприветствовали Николая Костер-Вальдау, выражая радость и восхищение его визитом.
«Добро пожаловать в Казахстан», «Август близко», «Да ведь это Джейме Ланнистер, разрази меня гром», «Покажите ему настоящее гостеприимство», «Тебя встретят настоящие дотракийцы», — писали в комментариях фанаты, выражая свои пожелания и приветствия.
Николай Костер-Вальдау — датский актер и сценарист, известный своей ролью Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов».
По информации IMDb, актер активно снимался на родине в 90-е годы, а в 2001 году дебютировал в американском кино с фильмом «Черный ястреб» режиссера Ридли Скотта.
Мировую известность Николай Костер-Вальдау получил благодаря роли Джейме Ланнистера, за которую он был удостоен премии «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» в 2018 году.