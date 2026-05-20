Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Много о нем слышал»: звезда «Игры престолов» собрался в путешествие по Казахстану

Популярный актер Николай Костер-Вальдау, которого многие знают по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», приедет в Казахстан, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Актер станет гостем фестиваля Comic Con в Астане. Николай Костер-Вальдау сообщил об этом на странице мероприятия и заявил, что после фестиваля намерен отправиться в путешествие по Казахстану.

«Привет! На связи Николай Костер-Вальдау. Я очень рад — только что узнал, что в августе поеду в страну, в которой никогда не был. Я много о ней слышал. Я еду в Казахстан. И собираюсь посетить Астану. Я буду специальным гостем на Comic-Con. А потом планирую попутешествовать по этой невероятной стране», — заявил актер.

Казахстанцы поприветствовали Николая Костер-Вальдау, выражая радость и восхищение его визитом.

«Добро пожаловать в Казахстан», «Август близко», «Да ведь это Джейме Ланнистер, разрази меня гром», «Покажите ему настоящее гостеприимство», «Тебя встретят настоящие дотракийцы», — писали в комментариях фанаты, выражая свои пожелания и приветствия.

Николай Костер-Вальдау — датский актер и сценарист, известный своей ролью Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов».

По информации IMDb, актер активно снимался на родине в 90-е годы, а в 2001 году дебютировал в американском кино с фильмом «Черный ястреб» режиссера Ридли Скотта.

Мировую известность Николай Костер-Вальдау получил благодаря роли Джейме Ланнистера, за которую он был удостоен премии «Эмми» в категории «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» в 2018 году.