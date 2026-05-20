Front Psychiatry: пробиотики улучшают качество сна и утреннего самочувствия

Китайские исследователи пришли к выводу, что употребление пробиотиков может оказывать положительное влияние на качество сна и самочувствие по утрам. Об этом сообщает Frontiers in Psychiatry.
Пробиотики представляют собой полезные микроорганизмы, содержащиеся в ферментированных продуктах и добавках, которые поддерживают баланс кишечной микрофлоры. Учёные предполагают, что через взаимосвязь между кишечником и мозгом они способны влиять на нервную систему и, как следствие, на сон.
Анализ десятков клинических исследований с участием более четырёх тысяч человек показал, что приём пробиотиков связан с умеренным улучшением сна: участники реже испытывали дневную усталость, а продолжительность ночного отдыха немного увеличивалась. При этом специалисты подчёркивают, что эффект остаётся ограниченным и требует дальнейшего изучения.
Ранее нейробиологи предупредили, что нелеченное апноэ сна способно повысить риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.