Front Psychiatry: пробиотики улучшают качество сна и утреннего самочувствия

Пробиотики могут быть связаны с небольшим улучшением качества сна и утреннего самочувствия.

Источник: Аргументы и факты

Китайские исследователи пришли к выводу, что употребление пробиотиков может оказывать положительное влияние на качество сна и самочувствие по утрам. Об этом сообщает Frontiers in Psychiatry.

Пробиотики представляют собой полезные микроорганизмы, содержащиеся в ферментированных продуктах и добавках, которые поддерживают баланс кишечной микрофлоры. Учёные предполагают, что через взаимосвязь между кишечником и мозгом они способны влиять на нервную систему и, как следствие, на сон.

Анализ десятков клинических исследований с участием более четырёх тысяч человек показал, что приём пробиотиков связан с умеренным улучшением сна: участники реже испытывали дневную усталость, а продолжительность ночного отдыха немного увеличивалась. При этом специалисты подчёркивают, что эффект остаётся ограниченным и требует дальнейшего изучения.

Ранее нейробиологи предупредили, что нелеченное апноэ сна способно повысить риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.