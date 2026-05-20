Под Красноярском подросток без прав сбил школьницу и уехал с места ДТП

ДТП произошло в середине мая в селе Вершино-Рыбное. По данным Госавтоинспекции, подросток за рулем автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Гагарина и наехал на школьницу, которая шла по правому краю дороги навстречу движению транспорта. После происшествия водитель покинул место аварии, а пострадавшую девочку доставили в больницу.