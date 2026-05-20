Под Красноярском подросток без прав сбил школьницу и уехал с места ДТП

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Манско-Уярском округе полицейские установили личность водителя, который сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Им оказался 16-летний подросток.
ДТП произошло в середине мая в селе Вершино-Рыбное. По данным Госавтоинспекции, подросток за рулем автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Гагарина и наехал на школьницу, которая шла по правому краю дороги навстречу движению транспорта. После происшествия водитель покинул место аварии, а пострадавшую девочку доставили в больницу.
В отношении подростка составили сразу несколько административных материалов, в том числе за управление автомобилем без прав, отсутствие страховки, оставление места ДТП и нарушения, связанные с регистрационными знаками и техническим состоянием машины. Общая сумма штрафов превысила 20 тысяч рублей. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении матери подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
16+