Молодые омичи зарабатывают по 90 тысяч на работе, не требующей серьезного образования

Омское представительство крупных федеральных магазинов делает ставку на молодое поколение — 58% нанятых сотрудников в сфере розничной торговли младше 30 лет. По данным аналитиков, розничная торговля по-прежнему остается в Омской области преимущественно «женской» сферой: 77% резюме в этой отрасли размещены женщинами, тогда как на мужчин приходится 23%. Наиболее высокие зарплатные предложения в регионе ждут супервайзеров. В среднем молодые омичи на этой должности получают 90 тысяч рублей. На второе место по зарплатному уровню попали директора омских сетевых магазинов с предложением 80 тысяч рублей, а на третьем — администраторы магазина и торгового зала с зарплатой 58,1 тысяч рублей. Далее следуют товароведы — 55,5 тысяч рублей, мерчандайзеры — 48,6 тысяч рублей, продавцы-консультанты — 45 тысяч рублей и промоутеры — 28,8 тысяч рублей.