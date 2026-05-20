Стало известно о ситуации с паводками в Иркутской области

В Иркутской области полностью сняли режим подтопления жилых домов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
По состоянию на вечер 19 мая в регионе не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков. За сутки вода ушла с 11 участков.
Оперативная группа, следившая за прохождением весеннего половодья в Киренском округе, завершила работу. Глава региона подчеркнул, что благодаря комплексу мер — включая взрывные работы, чернение льда, дежурство спасателей и работу гидропостов — удалось избежать чрезвычайных ситуаций в населённых пунктах.
Ранее в Иркутской области из-за подъема реки Лена закрывали две переправы.