Стало известно о ситуации с паводками в Иркутской области

За сутки вода ушла с 11 участков.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области полностью сняли режим подтопления жилых домов. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По состоянию на вечер 19 мая в регионе не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков. За сутки вода ушла с 11 участков.

Оперативная группа, следившая за прохождением весеннего половодья в Киренском округе, завершила работу. Глава региона подчеркнул, что благодаря комплексу мер — включая взрывные работы, чернение льда, дежурство спасателей и работу гидропостов — удалось избежать чрезвычайных ситуаций в населённых пунктах.

Ранее в Иркутской области из-за подъема реки Лена закрывали две переправы.