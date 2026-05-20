Рекордно жаркую погоду зафиксировали в Перми 19 мая

Доктор географических наук Андрей Шихов рассказал в своём телеграм-канале, что 19 мая в Перми зафиксировали рекордно жаркую погоду.
Во вторник температура воздуха в краевой столице прогрелась до +31°C. В результате был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный в 1955 году, когда столбик термометра оказался на отметке +27,8°C.
«Отклонение температуры воздуха от нормы уже 4-й день подряд превышает 10 . Если сравнивать с нормой середины лета, то это тоже теплее нее, на 3−4°С», — сообщил Андрей Шихов.
Днём 20 мая в северной и восточной части региона температура воздуха составит от +17 до +20 градусов, а на юго-западе края будет в пределах от +25 до+27°С. В Перми в среду потеплеет до +23 градусов.
Напомним, май 2026 года может стать самым жарким за несколько лет.