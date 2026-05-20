Новосибирские школьники начнут летние каникулы на пять дней раньше срока

Летние каникулы для учеников невыпускных классов в 2026 году начнутся 27 мая. Это на пять дней раньше привычного срока. Эксперт Игорь Якимов сообщил, что такая дата связана с рекомендацией Минпросвещения России. Учебный год планируют завершить 26 мая, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Об этом пишет ТАСС.