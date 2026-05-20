Новосибирские школьники начнут летние каникулы на пять дней раньше срока

Летние каникулы для учеников невыпускных классов в 2026 году начнутся 27 мая. Это на пять дней раньше привычного срока. Эксперт Игорь Якимов сообщил, что такая дата связана с рекомендацией Минпросвещения России. Учебный год планируют завершить 26 мая, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Об этом пишет ТАСС.
Такой порядок действий поможет организовать работу экзаменационных площадок вовремя. Также единая дата окончания занятий упростит проведение школьных мероприятий и поможет обеспечить безопасность. Родителям и детям не придется сталкиваться с разницей в графиках разных школ.
Добавим, что благодаря новому графику ученики невыпускных классов получат пять дней дополнительного отдыха: с 27 по 31 мая включительно.