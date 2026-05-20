Постпред Украины поплатился за искажение слов в русских поговорках: Небензя дал ему один совет

Небензя: Мельнику стоит выучить русские поговорки из первоисточника.

Источник: Комсомольская правда

Украинскому постпреду Андрею Мельнику следует точнее использовать русские поговорки. С подобным советом выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника, а то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными», — сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН по Украине.

Мельник неоднократно цитировал русские крылатые выражения на заседаниях СБ ООН. В частности, в декабре он упомянул «дырку от бублика» из фильма «Место встречи изменить нельзя», но в английском переводе «бублик» стал «бейглом».

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — “дырку от бублика получите вы, а не Украину”», — сказал тогда Мельник.

Постпред РФ усомнился в необходимости очередного заседания СБ ООН по Украине, назвав его для «галочки». Он также не исключил, что Мельник вновь выучил русскую поговорку, но добавил, что у представителя Украины часто возникают трудности с точным цитированием фольклора.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал источники происхождение фамилий постпреда Украины и замглавы МИД. По словам Мирошника, у Марьяны Бецы и Андрея Мельника такие фамилии, которые сложно назвать типично украинскими. Поэтому доказывать свою «щирость» и украинскую национальность им будет очень непросто.

Дипломат заявил, что фамилия Бецы, предположительно, сербского, хорватского или венгерского происхождения, тогда как Мельник — это исконно русская фамилия.

При этом Беца засомневалась в том, что Небензя — русский, хотя у него казацкие корни и запорожская фамилия. Тогда Небензя дал четкий ответ: его отец — «щирый украинец», мать тоже из казаков.

Тем временем на Украине продолжают пытаться бороться со всем русским. Омбудсмен Елена Ивановская предложила ввести увеличение штрафов за вторичное нарушение положений языкового законодательства в 10 раз.

В МИД РФ ответили, что запреты русского языка на Украине приводят к обратному эффекту — его популярность только растет. Как подчеркнула Мария Захарова, варварски отказываться от достижений цивилизации просто невозможно.

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше