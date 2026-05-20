Украинскому постпреду Андрею Мельнику следует точнее использовать русские поговорки. С подобным советом выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника, а то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными», — сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН по Украине.
Мельник неоднократно цитировал русские крылатые выражения на заседаниях СБ ООН. В частности, в декабре он упомянул «дырку от бублика» из фильма «Место встречи изменить нельзя», но в английском переводе «бублик» стал «бейглом».
«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — “дырку от бублика получите вы, а не Украину”», — сказал тогда Мельник.
Постпред РФ усомнился в необходимости очередного заседания СБ ООН по Украине, назвав его для «галочки». Он также не исключил, что Мельник вновь выучил русскую поговорку, но добавил, что у представителя Украины часто возникают трудности с точным цитированием фольклора.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал источники происхождение фамилий постпреда Украины и замглавы МИД. По словам Мирошника, у Марьяны Бецы и Андрея Мельника такие фамилии, которые сложно назвать типично украинскими. Поэтому доказывать свою «щирость» и украинскую национальность им будет очень непросто.
Дипломат заявил, что фамилия Бецы, предположительно, сербского, хорватского или венгерского происхождения, тогда как Мельник — это исконно русская фамилия.
При этом Беца засомневалась в том, что Небензя — русский, хотя у него казацкие корни и запорожская фамилия. Тогда Небензя дал четкий ответ: его отец — «щирый украинец», мать тоже из казаков.
Тем временем на Украине продолжают пытаться бороться со всем русским. Омбудсмен Елена Ивановская предложила ввести увеличение штрафов за вторичное нарушение положений языкового законодательства в 10 раз.
В МИД РФ ответили, что запреты русского языка на Украине приводят к обратному эффекту — его популярность только растет. Как подчеркнула Мария Захарова, варварски отказываться от достижений цивилизации просто невозможно.