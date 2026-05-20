Украинские военные делают схроны с оружием на кладбищах под видом новых могил или оскверняют уже имеющиеся. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее ветеран СВО с позывным Дикий рассказал о бое с военными ВСУ на кладбище на Харьковском направлении. По его словам, около 3 тысяч боевиков пытались наступать, но огонь из пулеметов и гранатометов заставил их остановить движение.
«Боевики, зная, что им придется покидать тот или иной район боевых действий, делают схроны на кладбищах под видом захоронений или оскверненных могил. Они закапывают большое количество огнестрельного оружия, чтобы спящие ячейки в перспективе могли им воспользоваться», — подчеркнул Иванников.
По мнению эксперта, Киев готовит подобные схроны, чтобы снабдить диверсантов оружием, в том числе в послевоенное время.
«ВСУ используют кладбища, что лишний раз подтверждает, что у этих боевиков нет ничего святого. У них нет ни совести, ни морали, ни нравственности», — подытожил он.
Ранее Иванников обратил внимание, что укрытия на кладбищах хорошо просматриваются с дронов, по этой причине армия РФ эффективно наносит удары по противнику.