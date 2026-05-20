Напоминаем, с сегодняшнего дня улица Аэродромная в Хабаровске перекрывается до конца лета

В связи с прокладкой газопровода к ТЭЦ-4 с 20 мая по 15 сентября прекращается движение всех видов транспортных средств по улицу Аэродромной от дома № 90 до дома № 1, в том числе и автобусов № 19, № 104 и № 124. Временная схема движения автобусов № 104 и № 124 — в карточке. Из схемы маршрута № 19 исключаются остановочные пункты от «Школы ДОСААФ» до «улицы Аэродромная».