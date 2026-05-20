Мост между Русским и островом Елены построят к концу 2027 года

Первая переправа запустит стройку мини-города на 42 гектарах.

Источник: Аргументы и факты

Добраться с Русского острова на остров Елены станет гораздо проще уже через полтора года, об этом сообщает издание «ТАСС Дальний Восток». Группа компаний «Остов» заявила о строительстве моста, который заработает к концу 2027-го. Переправа — лишь первый этап гораздо более крупного проекта по развитию этой территории.

Объект сейчас на стадии активного проектирования. Без моста никак — он нужен, чтобы получить нормальный подъезд к будущим стройплощадкам. Как только переправу откроют, девелопер сразу же начнёт осваивать первый участок земли.

Речь идёт о преображении 42 гектаров в южной части острова Елены. Там собираются построить не просто жилой квартал, а настоящий мини-город: с современными домами, собственной социальной сетью и туристической инфраструктурой. Задумка позиционируется как курортная недвижимость. Застройщики берут ориентир на лучшие примеры Крыма и Сочи. По их замыслу, этот кластер должен стать магнитом для путешественников со всей страны.

Важная деталь: все здания здесь будут не выше семи этажей. Никаких высоток. Помимо жилых комплексов, в планах — школа, детские сады, яхтенная гавань, рестораны, спа-центр и пятизвёздочная гостиница. На первом этапе застройщики намерены ввести в строй порядка 40−50 тысяч квадратных метров жилья.

