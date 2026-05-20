Восстановление старинного витража в соборе Женевы может затянуться на месяцы

ЖЕНЕВА, 20 мая. /ТАСС/. Восстановление разбитого вандалом старинного витража православного кафедрального Крестовоздвиженского собора в Женеве может затянуться на месяцы. Об этом ТАСС заявил служитель собора, митрофорный протоиерей Емильян Починок.
«Восстановление витража — это вопрос нескольких месяцев, даже не недель», — сказал он. По словам священника, приход «не вправе начинать работы без согласия министерства культуры, потому что здание имеет статус исторического памятника».
Священник отметил, что единственной мерой, которую приход может принять уже сейчас, остается установка металлических решеток на окна собора для предотвращения новых актов вандализма.
В ночь на 15 мая неизвестный проник в собор и разбил один из 160-летних витражей. Подозреваемого задержали, однако позднее полиция отпустила его, сославшись на невменяемость. По словам мужчины, он пытался попасть в алтарь собора, чтобы «установить связь с женой». Приход намерен обратиться в суд, чтобы добиться справедливости.
Крестовоздвиженский собор — кафедральный собор Европейской епархии Русской православной церкви (РПЦ) за границей, самоуправляемой части РПЦ. Возведен во второй половине XIX века в центре Женевы на участке, который православная община получила в дар от городских властей. Строительство финансировалось за счет пожертвований, поступавших из России, в том числе от представителей императорской семьи.
Идея создания храма, по данным историков, связана с великой княгиней Марией Николаевной (1819−1876), дочерью Николая I. Архитектурный проект разработал профессор Императорской академии художеств Давид Гримм. Здание выполнено в традициях старорусской церковной архитектуры: для строительства использовали швейцарский камень, фасад украсили мраморными крестами, а венчают собор девять позолоченных куполов.