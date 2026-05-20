Восстановление старинного витража в соборе Женевы может затянуться на месяцы

В ночь на 15 мая неизвестный проник в собор и разбил один из 160-летних витражей. Подозреваемого задержали, однако позднее полиция отпустила его, сославшись на невменяемость. По словам мужчины, он пытался попасть в алтарь собора, чтобы «установить связь с женой». Приход намерен обратиться в суд, чтобы добиться справедливости.