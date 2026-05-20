Кому придётся менять газовую плиту в квартире после 1 июня

Если плита исправна и прошла диагностику, то владельцы могут получить официальное заключение Ростехнадзора, которое продлевает срок эксплуатации устройства на период от одного до пяти лет. Для этого необходимо обратиться в газовую службу, которая проверит герметичность и общее состояние плиты.