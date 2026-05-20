Кому придётся менять газовую плиту в квартире после 1 июня

В России вступили в силу изменения, закрепленные в Федеральном законе № 308-ФЗ, которые усилили контроль за состоянием внутриквартирных газовых устройств.
Владельцы плит, достигших 10−12 лет с момента выпуска, обязаны пройти проверку или замену. Если плита старше 14 лет и паспорт утерян, применяются стандартные нормативы, и специалисты могут потребовать замену оборудования. Ответственность за замену или проверку ложится на собственников и нанимателей жилых помещений.
Для неприватизированного жилья эти обязанности распространяются на жильцов, однако государство готово финансировать замену только для определенных категорий граждан — пенсионеров, малоимущих или ветеранов.
Если плита исправна и прошла диагностику, то владельцы могут получить официальное заключение Ростехнадзора, которое продлевает срок эксплуатации устройства на период от одного до пяти лет. Для этого необходимо обратиться в газовую службу, которая проверит герметичность и общее состояние плиты.
С 2026 года запрещается самостоятельная установка или ремонт газовых устройств без участия квалифицированных специалистов. Попытки изменить или подключить плиту без лицензий считаются незаконной врезкой в газовую магистраль и влекут штрафные санкции в размере от 50 000 до 100 000 рублей.