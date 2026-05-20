Россиянам напомнили, как выбрать детский лагерь для ребёнка

При выборе детского лагеря важно определить направление, отобрать варианты из реестра и проверить наличие программ, лицензий и санитарных заключений. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Лариса Санатовская.
«Уделяя время изучению информации, проверке документов и общению с организаторами, мы снижаем риски и повышаем шансы на то, что смена подарит много радости и станет для ребенка незабываемым приключением», — пояснила она для ТАСС.
Эксперт рекомендует: выбрать направление, подобрать лагерь из госреестра, проверить их программы и документы, обзвонить и уточнить детали о персонале, быте и безопасности.
Также следует сравнить цены, отзывы и расположение и убедиться в наличии медсправки 079/у.
