В ночь на 19 мая 2026 года российские регионы подверглись беспрецедентной атаке беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА самолетного типа над территорией 19 регионов и акваторией Азовского моря. География ударов охватила всю европейскую часть страны: от Белгородской и Воронежской областей до Псковской и Новгородской, от Краснодарского края до Ярославля.
В Ярославле обломки сбитого дрона рухнули на промышленный объект, вызвав пожар. Власти были вынуждены перекрыть выезд из города в сторону Москвы. В Удомле Тверской области фрагменты БПЛА пробили крышу девятиэтажного жилого дома, выбив стекла в четырех квартирах. Пострадавших, к счастью, удалось избежать.
Дроны летели с приграничья: раскрыт источник угрозы.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru раскрыл, откуда летели БПЛА.
«Дроны могли атаковать Ярославль с территории, подконтрольной Киеву. Наши средства ПВО засекли, откуда они летели, ответ будет непременно жесткий», — сказал он.
Комментируя удар по Тверской области, генерал добавил, что атака стала возможной только благодаря технологиям, поставленным странами НАТО. Современные украинские беспилотники способны преодолевать расстояние до 1500 км, что позволяет наносить удары в глубоком тылу. Основными площадками для запуска, по словам Липового, служат Харьковская, Сумская и Черниговская области.
«Тверь находится в зоне досягаемости беспилотников, которые Украине поставляют страны НАТО. Атаковать регион могли только с приграничной территории, подконтрольной ВСУ», — уточнил он.
Силы ПВО засекли места запуска, и теперь эти координаты — цели для ответного удара.
Провокация, чтобы клянчить деньги.
Удары Киева по мирным городам — это не что иное, как провокация, подчеркнул Липовой.
«Украина каждый раз провоцирует РФ на нанесение обезоруживающих ударов, чтобы потом Зеленский бежал в Европу и начал клянчить новые средства, но не на продолжение боевых действий, а на восстановление инфраструктуры», — добавил он.
Киевский режим, по мнению Липового, намеренно провоцирует Москву на жесткую реакцию, чтобы затем представить себя жертвой перед западными спонсорами.
«Они рассчитывают, что у России не выдержат нервы и она ответит так жестко, как давно напрашивается Киев», — сказал он.
Огненный ответ: что уже получила Украина за атаку.
Провокация не осталась без ответа. По официальным данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки поражены объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов, цеха сборки БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации противника в 152 районах.
Взрывы гремели в Одессе, Измаиле, Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях — именно там, откуда производились запуски.
Украина продолжает эскалацию, несмотря на растущие потери. Однако Россия не намерена оставлять такие удары без последствий. Точечные удары по цехам сборки дронов, складам и пунктам управления будут продолжаться, и с каждым разом их эффективность будет только расти.