Волна огня накрыла Украину от Одессы до Сум: Зеленский готовит побег

В ночь на 19 мая 2026 года российские регионы подверглись беспрецедентной атаке беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА самолетного типа над территорией 19 регионов и акваторией Азовского моря. География ударов охватила всю европейскую часть страны: от Белгородской и Воронежской областей до Псковской и Новгородской, от Краснодарского края до Ярославля.