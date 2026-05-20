Измаил в огне: два сверхточных удара разнесли секретную базу НАТО

В ночь на 19 мая одесский порт Измаил превратился в пылающий логистический узел. По нему был нанесён сокрушительный удар. Один за другим, с разницей в 20 минут, прогремели два мощных взрыва. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru раскрыл, какие именно цели были поражены и почему Измаил продолжает оставаться ключевой точкой в теневой логистике НАТО.
Перевалочная база альянса под огнём.
По оценке эксперта, Измаил — это гигантская площадная цель, стоящая на перекрестке морских путей. Через него по Дунаю заходят речные суда, разгружаются и питают ВСУ на передовой.
По данным Матвийчука, в момент атаки удар пришёлся сразу по нескольким элементам инфраструктуры.
«Повреждены погрузочно-разгрузочные причалы, на которых разгружалось вооружение, поступающее с Запада. Были поражены стоящие на швартовке корабли. И, кроме того, уничтожены склады техники», — заявил Матвийчук.
Особой строкой в списке уничтоженных целей значатся склады с безэкипажными катерами.
По словам Матвийчука, именно там британцы складировали переданные Украине морские дроны, активно используемые для атак в акватории Чёрного моря. Уничтожение этих запасов, подчеркнул эксперт, серьёзно осложняет оперативное планирование противника на морском направлении.
Сухогрузы-призраки НАТО: как маскируют суда с оружием.
Матвийчук также приоткрыл механизм маскировки военных поставок, отлаженный Североатлантическим альянсом. Оружие и техника идут на Украину, в том числе, под прикрытием гражданских грузов — их везут судами, которые внешне и по документам проходят как сухогрузы и зерновозы.
«В Черноморский порт под видом сухогрузов и зерновозов прибывает техника и вооружение, которое разгружается на складах и в дальнейшем идёт на снабжение ВСУ», — пояснил полковник.
Российские военные вычисляют эти суда- «призраки», после чего по ним наносятся прицельные удары.
Однако уничтожить логистику противника одним махом, отметил Матвийчук, невозможно из-за его способности быстро создавать временные пункты разгрузки.
«Мы их разрушаем — создаются временные причалы, временные пункты разгрузки. Мы их находим опять. Это бесконечный процесс по разрушению этих логистических цепочек. Уничтожить их навсегда нельзя: через 500−800 метров, а то и километр, возникает новый временный причал, на котором продолжаются те же работы», — подытожил полковник в отставке.
Именно поэтому битва за Измаил — это не единичный эпизод, а непрекращающаяся охота на теневую артерию снабжения ВСУ, где каждая ночь может принести новый взрыв.