В Красноярске на Курбан-байрам перекроют движение у Соборной мечети

С 26 на 27 мая 2026 в Советском районе Красноярска ограничат проезд и парковку. Верующие отметят Курбан-байрам у Соборной мечети на проспекте Металлургов. Полностью движение перекроют на нескольких прилегающих улицах.
С 14:00 26 мая до 11:00 27 мая закроют участок улицы 3 Августа от 2-й Краснодарской до проезда в районе дома № 26/4. А с 4 до 11 часов утра 27 мая — проезды от проспекта Металлургов к домам № 65 и № 69, а также отрезок улицы 3 Августа от самого проспекта до строения 26/5.
Знаки «Движение запрещено» установят на 2-й Краснодарской и проезде от Партизана Железняка к группе жилых домов. Остановку и стоянку запретят с 14:00 26 мая до 11:00 27 мая сразу на нескольких участках: по Краснодарской, Партизана Железняка, дублёре Металлургов, а также на самой 2-й Краснодарской и 3 Августа.
Водителям стоит заранее продумать объезды, чтобы не застрять в праздничный день. Ограничения снимут утром 27 мая, сразу после завершения богослужения.