Вратарю омского «Авангарда» прочат переход в клуб Запада

Так, в канале «Трансферы КХЛ | Хоккей» во вторник, 19 мая 2026 года, появилась версия, что команду может покинуть вратарь Андрей Мишуров. Как заявляется в посте, 24-летний игрок может перейти в клуб Западной конференции — московское «Динамо».
В регулярном чемпионате Мишуров провел за Омск 15 матчей, отразив 90,8% бросков с коэффициентом полезности 2,37. В плей-офф вратарь не играл. Контракт Андрея Мишурова с омским «Авангардом» истекает 31 мая.
На его счету также зрелищная драка вратарей, произошедшая в Омске 1 октября 2025 года. Мишуров сошелся в схватке с вратарем владивостокского «Адмирала» Адамом Хуской. «СуперОмск» публиковал видео поединка.
Напомним, что в «Авангард» Мишуров вернулся как раз в 2025-м, до этого проведя сезон в аренде у «Адмирала».
Добавим, ранее появилась информация, что «Авангард» может покинуть нападающий Михаил Котляревский, хотя у игрока контракт с омским клубом до 2028 года.