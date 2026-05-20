За три месяца в Красноярском крае отравились 872 человека

По итогам трех месяцев 2026 года количество случаев острых химических отравлений среди жителей Красноярского края остается на уровне прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В первом квартале было зарегистрировано 872 пострадавших, из них 770 — взрослые. По данным ведомства, чаще страдали безработные граждане — 546 случаев, в основном мужчины — 619 человек. Основными причинами отравлений стали: алкоголь — 297 случаев, а также запрещенные вещества — 229 случаев.