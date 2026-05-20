Омичам грозит новая пандемия: ВОЗ назвала её «эпидемиологической определённостью»

Человечество оказалось на пороге новой разрушительной пандемии. Об этом говорится в докладе Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка, передаёт РИА Новости.
Авторы документа отмечают, что вспышки инфекционных заболеваний происходят всё чаще и становятся более разрушительными. Их последствия сильнее отражаются на системах здравоохранения, экономике, политике и общественной жизни.
В докладе подчёркивается, что возможности стран восстанавливаться после эпидемий сокращаются. На это влияют геополитическая разобщённость, экологические потрясения, рост международных поездок и снижение объёмов помощи на развитие до уровня 2009 года.
Эксперты признают, что в мире появились новые инициативы по подготовке к вспышкам заболеваний. Однако, по мнению авторов доклада, эти усилия во многом нивелируются нарастающей нестабильностью.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия является «эпидемиологической определённостью». При этом точные сроки и источник возможной угрозы не называются.